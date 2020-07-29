Libya, Katar ve Yemen'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 67'ye, Katar'da 167'ye, Yemen'de 484'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayılarında artış gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 67'ye, Katar'da 167'ye, Yemen'de 484'e yükselirken, Bahreyn'de vaka sayılarında artış gözlendi.

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti, 190 yeni vaka görüldü.

Virüs kaynaklı can kaybı 67'ye, vaka sayısı 3 bin 17'ye yükselirken sağlığına kavuşanların sayısı 579 oldu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti, 283 kişi enfekte oldu.

Virüs kaynaklı can kaybı 167'ye ulaşırken vaka sayısı 109 bin 880, sağlığına kavuşanların sayısı ise 106 bin 603 oldu.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede virüs nedeniyle 1 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 484'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, vaka sayısının 1703, iyileşen hasta sayısının 840 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 351 kişide Kovid-19 tespit edildi, 421 kişi sağlığına kavuştu.

Şu ana kadar 141 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, vaka sayısı 39 bin 482'ye, iyileşen sayısı 36 bin 110'a ulaştı.

Kaynak: AA