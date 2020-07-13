Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Düzensiz göçle mücadelede yalnız bırakıldık"
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Libya İçişleri Bakanı Başağa: "Düzensiz göçle mücadelede yalnız bırakıldık"

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, düzensiz göçe karşı ülkesinin yalnız bırakıldığını ve göçle mücadelenin kendilerine büyük maddi külfet yüklediğini söyledi.

Libya İçişleri Bakanı Başağa:
13.07.2020 20:45 | Son Güncelleme: 13.07.2020 20:58

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, düzensiz göçe karşı ülkesinin yalnız bırakıldığını ve göçle mücadelenin kendilerine büyük maddi külfet yüklediğini söyledi.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başağa, video konferans yöntemiyle düzenlenen "Göçmen Kaçakçılığı Ağı ile Mücadele ve Göçmen Akınını Engellemede Önlem Uygulamaları" başlıklı uluslararası toplantıda konuştu.

Başağa, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya'nın içişleri bakanları ve Avrupa Birliğinden (AB) yetkililerin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, "Düzensiz göçle mücadelede yalnız bırakıldık." ifadesini kullandı.

Göçle mücadelenin kendilerine büyük maddi külfet yüklediğini de belirten Başağa, buna karşılık AB'nin illegal göçle mücadelede hala net ve ortak bir vizyona sahip olmadığını dile getirdi.

Başağa, Libya'nın güneyinde kalan Sudan, Çad, Nijer ve Mali'nin de bu mücadeleye dahil edilmesini teklif etti.

Libya'nın, "bölgenin istikrarının anahtarı" olduğunu kaydeden Başağa, illegal göç dosyasını konu alan güvenlik uygulamalarında net bir strateji birliğinin zorunlu olduğuna dikkati çekti.

Libyalı Bakan, ülkesinin sınırlarının denetimi için AB'den kendilerine elektronik gözlem teçhizatı sağlanmasını istedi.

Avrupa'ya göç akınında en önemli geçiş noktası

Son yıllarda iç savaşın yarattığı krizle boğuşan Libya, iç karışıklıklar, açlık ve yoksulluktan kaçan Afrikalı düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya göç akınında en önemli geçiş noktası haline geldi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Malta Başbakanı Robert Abela, 6 Temmuz'da, Malta'nın başkenti Valetta'da düzensiz göçe karşı ortak koordinasyon merkezi kurmuştu.

Serrac liderliğindeki, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, son yıllarda, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Mısır ve Rusya gibi ülkelerin desteklediği gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e karşı mücadele veriyor.

Kaynak: AA

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