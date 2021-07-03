Lapseki'de eski belediye binası önünde Kovid-19 aşı uygulanmasına başlandı

Lapseki'de eski belediye hizmet binası önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.

Lapseki'de eski belediye hizmet binası önünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası kuruldu.

Lapseki Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı uygulama noktası yoğun ilgi gördü.

Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara aşı olmaları tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.

Kendisinin de koronavirüse yakalandığını anlatan Yılmaz, "Ben de bu hastalığa yakalanıp atlattım. Daha önce iki aşımı da olmuştum. Sadece soğuk algınlığı gibi iki gün hafif boğaz yanması ve ateşim oldu. Onun haricinde hiçbir sıkıntı yaşamadım ve çok rahat atlattım. Tüm vatandaşlarımıza aşılarını olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Aşılama çalışmaları İlçe Sağlık Müdürdü Dr. Ufuk Güney başkanlığında yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin