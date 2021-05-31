Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
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Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Ekonomi

Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu Van'daki kuyumcu esnafı, açıklanması beklenilen normalleşme süreciyle birlikte düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıkları nedeniyle yoğun bir döneme girdi.

Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu

VAN - Van'daki kuyumcu esnafı, açıklanması beklenilen normalleşme süreciyle birlikte düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıkları nedeniyle yoğun bir döneme girdi.

1 Haziran'da beklenen normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar düğün, nişan ve söz kesimi hazırlıklarına başladı. Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar için kuyumcu esnafında da yoğunluk yaşanıyor. İş yerlerine gelen vatandaşların şimdilik daha az miktarda alışveriş yaptıklarını belirten kuyumcular, normalleşmeyle birlikte başlamasını bekledikleri düğün sezonundan dolayı önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha çok artmasını umuyor.

Konuyla ilgili konuşan kuyumcu Akif Ölmez, "Geçtiğimiz yıldan ertelenen düğünler olduğu için ciddi bir hareketlilik var. Şu an söz ve nişan için alışverişler yapılıyor. Tektaş, beş taş ve ufak kolyeler alınıyor. 1 Haziran'dan sonra yasakların kalkmasıyla daha fazla yoğunluk bekliyoruz. Normalleşmeyle birlikte düğünler de devam edecek ve buradaki aşiret düğünlerinde altın çok alınıyor. Genellikle set ve bilezikler alınıyor" şeklinde konuştu.

Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu
Kuyumcularda normalleşme yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

Yaprak kıpırdamayan ikinci el oto piyasasında normalleşmeyle birlikte hareketlilik bekleniyor
Yaprak kıpırdamayan ikinci el oto piyasasında normalleşmeyle birlikte hareketlilik bekleniyor
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