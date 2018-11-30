Kuveytli Hayırseverlerden, Suriyeli Öğrencilere Okul ve Atölye

Şanlıurfa'da Kuveytli hayırseverler tarafından Suriyeli öğrenciler için 16 derslikli meslek lisesi ile bir atölye yaptırılacak.

Eyyübiye ilçesinde yapımı planlanan ve sığınmacı öğrencilerin yararlanacağı okul ve atölye için protokol, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, ATAA İnsani Yardım Derneği ve Kuveyt'ten gelen yardımseverlerin oluşturduğu heyet tarafından valilikte düzenlenen törenle imzalandı.

Şanlıurfa Valisi Erin, burada yaptığı konuşmada, Kuveyt'e yaptıkları ziyareti hatırlatarak "O ziyaretimiz aslında, Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli kardeşlerimize yönelik bizimle birlikte gerçekleştirdikleri projeler ve işbirliğine teşekkür amaçlıydı. Bu vesileyle Kuveyt Emiri başta olmak üzere buradaki hizmetlerde emeği geçen hayır kuruluşlarına ve bugün burada ağırladığımız çok değerli kardeşlerime tekrar teşekkürlerimi iletiyorum." dedi

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli çocukların tamamını okula kazandırmak istediklerini ifade eden Vali Erin, eğitim gören Suriyeli çocuklara Türkçe öğretmenin yanında Arapça'yı da unutmamalarını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Eğitim kampüsünün ilk adımı gerçekleşmiş olacak"

Erin, okul çağı dışındaki Suriyeli gençleri de mesleki kurslara yönlendirdiklerini ifade etti.

Kentte çok sayıda Suriyeli ailenin bulunduğunu anımsatan Abdullah Erin, şunları kaydetti:

"Bir yıla yakın bir zamandır, özellikle Kuveyt'ten ve kısmen de Katar'daki hayır kuruluşları, dernek ve vakıflarının katkılarıyla Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli ve Şanlıurfalı kardeşlerimize yönelik somut bazı projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün de Kuveyt merkezli 'Hayır Gençliği' dediğimiz 'Şebabül Hayr' ekibi ile bir okulun yapımı için protokol imzalıyoruz. İnşallah bununla birlikte büyük bir eğitim kampüsünün ilk adımı gerçekleşmiş olacak. 16 derslikli, bir atölyeden oluşacak ve bir yıl içinde tamamlanacak meslek okulumuz için 400 dönümlük bir alan ayırdık. Bu alanı kademeli olarak meslek okullarıyla doldurmayı amaçlıyoruz."

Bağışçı Kuveyt Şebabül Hayr ekibi adına protokolü imzalayan Ali El Hemeidi ise Vali Erin'e ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederek, bu konuda yardımcı oldukları için mutluluk duyduklarını aktardı.

Ekip olarak Suriye'de savaşın başlamasının ardından Türkiye, Ürdün ve Lübnan'da çalışmalara başladıklarını dile getiren El Hemeidi, Suriye içinde de insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini anlattı.

El-Hemeidi, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin diğer ülkelerdekine göre çok iyi koşullarda yaşadıklarını gözlemlediklerini vurgulayarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Abdullah Erin, konuklarına çeşitli hediyeler verdi.