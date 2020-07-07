Kuveyt tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yapıldı
Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi, ülke tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yaptı.
07.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:16
Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi, ülke tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yaptı.
Kuveyt medyasında yer alan habere göre Konsey, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 8 kadın hakimin atamasını onaylayarak, ülke tarihinde bir ilke imza attı.
Ataması onaylanan kadın hakimler, eylül ayında göreve başlayacak.
Kuveyt Başsavcısı Dırar el-Asusi, 30 Haziran'da 8 kadın savcının hakimliğe terfi ettirilmesi yönünde karar almıştı.
Aktivistler ise sosyal medyada, Başsavcı Asusi'nin aldığı kararı "tarihi bir adım" olarak değerlendiren paylaşımlar yapmıştı.
Kaynak: AA