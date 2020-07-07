Kuveyt tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yapıldı Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi, ülke tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yaptı.

Kuveyt Yüksek Yargı Konseyi, ülke tarihinde ilk kez kadın hakim ataması yaptı. Kuveyt medyasında yer alan habere göre Konsey, bugün gerçekleştirdiği toplantıda 8 kadın hakimin atamasını onaylayarak, ülke tarihinde bir ilke imza attı. Ataması onaylanan kadın hakimler, eylül ayında göreve başlayacak. Kuveyt Başsavcısı Dırar el-Asusi, 30 Haziran'da 8 kadın savcının hakimliğe terfi ettirilmesi yönünde karar almıştı. Aktivistler ise sosyal medyada, Başsavcı Asusi'nin aldığı kararı "tarihi bir adım" olarak değerlendiren paylaşımlar yapmıştı. Kaynak: AA