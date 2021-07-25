Kütahya'da şase numarası olmayan motosiklet, kurusıkı tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince üç kişinin üzerinde ve kamyonet içerisinde yapılan aramada, şase ve motor numarası kazınmış motosiklet, kurusıkı tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi.