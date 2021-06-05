Kütahya'da "Kurye can taşır" projesi
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Kütahya'da "Kurye can taşır" projesi

Kütahya'da 'Kurye can taşır' projesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğünce motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve yol kullanıcıları için güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla "Kurye can taşır" isimli proje başlatıldığı bildirildi.

Kütahya'da İl Emniyet Müdürlüğünce motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve yol kullanıcıları için güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla "Kurye can taşır" isimli proje başlatıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Strateji Belgesi ve Eylem Planında motosikletlerin etkin, sürekli ve yoğun olarak denetimlerinin yapılarak trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulmasının amaçlandığına vurgu yapıldı.

Açıklamada," İl Emniyet Müdürlüğümüz trafik birimlerince bu amaç doğrultusunda denetimler gerçekleştirilmektedir. Ancak salgınla mücadelede alınan tedbirler nedeniyle artan paket servis sektöründe ilimizdeki motokurye trafiğinin ve buna bağlı olarak trafik kazalarının arttığı izlenmiştir. Motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazalarını azaltmak ve yol kullanıcıları için güvenli bir trafik ortamı oluşturmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğümüzce "Kurye can taşır" isimli proje başlatılmıştır. Çalışmanın ilk ayağı bilgilendirme olup ilimizdeki motokuryelerin bir program doğrultusunda ve gruplar halinde Müdürlüğümüze davet edilerek güvenli motosiklet kullanımı ve akan trafik içerisinde dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında teorik ve ardından pratik olarak bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Diğer taşıt sürücüleri de şehrimizin farklı noktalarında bilgilendirilmekte, motosikletlere karşı duyarlılığın arttırılması hedeflenmektedir. Nihai olarak, ilimizdeki tüm motosiklet kullanan kuryelere birebir ulaşmak, bilgilendirme faaliyetine dahil etmek, sektörün trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve yerel bazda çözülebilecek sorunlarını dinlemek, güvenli bir trafik ortamına ulaşmak hedeflenmiştir" denildi. - KÜTAHYA

Kütahya'da 'Kurye can taşır' projesi
Kütahya'da 'Kurye can taşır' projesi
Kütahya'da 'Kurye can taşır' projesi
Kütahya'da 'Kurye can taşır' projesi
Kütahya'da 'Kurye can taşır' projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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