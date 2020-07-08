Kütahya'da Korona virüs denetimleri tam not aldı Kütahya'da Korona virüs denetimleri tam not aldı İl merkezindeki işletmelerde 12 kurumdan toplam 69 personel ile Korona virüs denetimi yapıldı Kütahya'da Korona virüs (Covud-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Kütahya'da Korona virüs denetimleri tam not aldı

İl merkezindeki işletmelerde 12 kurumdan toplam 69 personel ile Korona virüs denetimi yapıldı

KÜTAHYA - Kütahya'da Korona virüs (Covud-19) tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimler yapıldı.

Denetimlerde Kütahya esnafı sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uydukları görülürken, ekiplerden de tam not aldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde kafeteryalar, kuaförler, parklar ve kahvehaneler gibi bir çok alan da ekipler tarafından denetler yapıldı. Kütahya'da da zabıta, polis ve sağlık memurlarından oluşan ekipler, bir çok iş yerine ve açık alanda denetimler yaptı. İş yerlerini denetleyen ekipler çalışanlarla ve müşterilere sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu.

Denetim ekibinden sağlık personeli Naciye Çakal, Kütahya'da iş yerlerinin korona vüris tedbirlerine uyduğunu belirterek, işletme sahiplerine teşekkür etti.

Güzellik Merkezi işletmecisi Bekir Konuk, yapılan Korona virüs denetimlerden memnun olduklarını belirterek, müşterilerinin gönül rahatlığı içerisinde merkezlerine gelebileceklerini ifade etti.

Kütahya il merkezinde 18 alanda 12 kurumdan toplam 69 personel ile işletmelerde Korona virüs denetimi yapıldığını kaydedildi.

Kaynak: İHA