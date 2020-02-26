Kütahya'da Katılımcı Kadınlar Kooperatifi kuruldu

26.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:28

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediye öncülüğünde, "Sınırlı Sorumlu Kütahya Katılımcı Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin" kuruluşunun gerçekleştirildiğini bildirildi.



Işık, belediye hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, kooperatife temel amacının, kentte el emeği göz nuru dökülerek üretilen ürünlerin daha iyi şekilde üretilmesini sağlamak ve hizmet olarak Kütahya'ya kazandırmak olduğunu söyledi.

Kooperatifin aynı zamanda bir sosyal destek projesi olduğunu belirten Işık, şunları kaydetti:



"Tüm Kütahya'daki kadınların kendi yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda eğitilerek mal ve hizmetler konusunda daha kaliteli ürünler ve hizmetler ortaya koyacak eğitim başta olmak üzere, onlara o imkanları sağlayacak bir sosyal destek projesiydi. Kaynağı hazır, yeri hazır, kadrosu hazır, Eski Keler Konağını da, kendilerine tahsis ettik, orada başlıyorlar. Ondan sonra da ihtiyaç doğrultusunda yeni alanlar ve hizmet alanlarını kendilerine vereceğiz."

Işık, temel amacın ise kentte el emeği göz nuru döken tüm kadınların ileride bir çatı altında kooperatif üyesi olarak yer almaları halinde üretimlerini daha iyi değerlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA