Kurtalan Kaymakam Aydın'dan Kurban Bayramı mesajı Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, bayramın sevinçlerin doruğa ulaştığı, merhamet ve şefkat duygularının en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirtti.

Bu bayramın anne, baba ve büyüklerin yanı sıra yetim ile öksüzlerin unutulmayacağı bir bayram olmasını dileyen Aydın, şunları kaydetti:

"Bayram sevincimizi onlarla paylaşarak birlik ve beraberliğimizi sonsuza dek muhafaza edecek hayırlı bir bayram olmasını temenni ediyorum. Bayram süresince vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda tatil geçirebilmeleri amacıyla görevi başında olacak tüm güvenlik görevlilerine, sınır ötesinde kahramanca görev yapan vatan evlatlarına görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA