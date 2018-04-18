Küresel Piyasalar Pozitif Seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan yılın ilk çeyrek bilançolarının genel olarak beklentilerden iyi olmasının etkisiyle pozitif bir seyir izlerken, yatırımcılar bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu ve açıklanacak verilere odaklandı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dün yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm raporunda 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,9'da sabit tutarken, ABD'nin büyümesine ilişkin beklentiler bu yıl i çin yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a, 2019 i çin ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye yükseltildi.

ABD'de dün yayımlanan sanayi üretimi endeksi, martta aylık yüzde 0,5 artarak piyasa beklentisini aşarken, açıklanan yılın ilk çeyrek şirket bilançoları da genel olarak öngörülerden iyi geldi. Fed Chicago Şube Başkanı Charles Evans ise yaptığı konuşmada Amerikan ekonomisinde aşırı ısınmanın 1970-1980 dönemine ait eski bir hikaye olduğunu belirterek, "Aşırı ısınma riski şu an yüksek değil." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,87, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,74 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Londra'da düzenlenen İngiliz Milletler Topluluğu Konferansı devam ederken, bu kapsamda İngiltere Başbakanı Theresa May'in bugün Hindistan, Kanada ve Yeni Zelanda'nın liderleriyle görüşmelerde bulunması bekleniyor. IMF, Avro Bölgesi'ne ilişkin 2018 büyüme tahminini 0,2 puan artırarak yüzde 2,4'e çıkarırken, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın beklentilerini de yükseltti. Küresel ekonomiye ilişkin artan iyimserlik ve risk iştahı ile dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,76 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,39 değer kazandı.

Bugün Japonya'da açıklanan dış ticaret fazlasının beklentileri aşması sonrasında kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,46 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,33 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, IMF tarafından yayımlanan ve Türkiye ekonomisinin geçen yıl genişlemeci politik duruşla hızlandığına işaret edilen raporda, 2018 büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten yüzde 4,4'e yükseltildi, 2019 beklentisi ise yüzde 4,3'ten yüzde 4'e indirildi. Ayrıca Türkiye'ye ilişkin değerlendirmeye yer verilen raporda, "döviz kuru riskine yüksek derecede maruz kalınması" ve "bilançolardaki para birimi uyumsuzlukları" acil öncelikler olarak nitelendirildi.

Yurt içinde, dün, Borsa İstanbul'da etkili olan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 azalışla 108.745 puandan tamamladı. 4,07-4,13 bandında dalgalanan dolar/TL ise dün 4,0966'dan kapanması sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,10 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yurt içinde dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisi ile gündeme gelen erken seçim tartışmalarının piyasaların gündemine yerleştiğini belirterek, bu anlamda bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabulünden sonra yapılacak açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Yurt dışında, Avro Bölgesi enflasyonu başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun yatırımcıların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 107.700 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı uluslararası yatırım pozisyonu

11.30 İngiltere, mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu