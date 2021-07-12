Kurban kimlere farz, kimlere vacip, kimlere sünnet? Kurban kesmek kimlere farz olur? Kurban kesimi kimlere vacip olur?

Kurban kesmek kimlere farz kimlere vacip merak ediliyor? Hangi mezheplere göre kurban kesmek farzdır? Hangi mezheplere göre kurban kesmek vaciptir? Hangi mezheplere göre kurban kesmek sünnettir? Kurban kesmenin hükmü nedir? Kurban kesmek kime farzdır? Kurban kesmek kime vaciptir? İşte detaylar...

Milyonlarca Müslüman Kurban Bayramı'nı idrak etmeye hazırlanırken Kurban ibadetini yerine getirmek isteyenlerin akıllarına Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi? Kurban kesmek sünnet mi? Kurban kimlere farz, kimlere vacip, kimlere sünnet? Kurban kesmek kimlere farz olur? Kurban kesimi kimlere vacip olur? soruları geliyor. Peki, kurban kimlere farzdır? Kurban kimlere vacip?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2021?

Kurban Bayramı 4 gündür. Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Kurban Bayramı Arife Günü : 19 Temmuz 2021 Pazartesi

Kurban Bayramı 1. günü : 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2. günü : 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. günü : 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4. günü : 23 Temmuz 2021 Cuma

KURBAN KİMLERE FARZ? KİMLERE VACİP? KİMLERE SÜNNET?

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Kurban, Şafii mezhebine göre sünnettir.

Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146).

Kısacası, kurban kesmek Hanefi mezhebine göre vacip kabul edilmiştir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.