Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? 2021 Bayramda kısıtlama olacak mı?

20 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nda yasak olacak mı? sorusu araştırılmakta. 1 Temmuz itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırıldığı Türkiye'de Kurban Bayramı'nda ek tedbirlerin alınacağı iddiası uzun süredir gündemde. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? 2021 Bayramda kısıtlama olacak mı?

1 Temmuz itibarıyla tüm kısıtlamaların kaldırıldığı Türkiye'de Kurban Bayramı'nda ek tedbirlerin alınacağı iddiası uzun süredir gündemde. 3 ilde Delta Plus varyantının görülmesi sonrasında gözler yeniden bu iddiaya çevrildi, merak edilen konuya yanıt Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bakan Koca, bayramda ekstra bir tedbirin alınmayacağını ifade etti. Peki, Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? 2021 Bayramda kısıtlama olacak mı? İşte detaylar haberimizde…

KURBAN BAYRAMI'NDA KISITLAMA OLACAK MI?

Delta varyantı vakalarının görüldüğü il sayısının da 30'a ve vaka sayısının da 284'e yükseldiğini söyleyen Bakan Koca'nın açıklamaları sonrasında milyonların aklına Kurban Bayramı'nda ek tedbirlerin alınıp alınmayacağı sorusu geldi. Basın toplantısında bu soruya da yanıt veren Koca, "Şu an bayram için ekstra bir tedbir yok" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

"Biz bayrama kadar aşılanması gereken 62 milyona yakın 18 yaş üstü vatandaşın, 42-43 milyon gibi bir rakam eden en az yüzde 70'inin en az bir aşıyla aşılanmasını hedefliyoruz. Onun için bütün illeri dünden itibaren yayınladığımız il bazlı aşı oranlarıyla birlikte illerin bu noktadaki durumunu ve her ilde oranı artırmak üzere yapılması gereken yaklaşımları yerinde karar vererek, mobil ekip sayılarımızı da olabildiğince artırarak bir an önce bu hedefe ulaşıp toplumsal bağışıklığı sağlamak istiyoruz."

"YAKINDA KRİTİK GÖREVDEKİ KİŞİLERE 3. DOZU AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Gönüllü olan iki doz yaptırdıysa, benzer şekilde sağlık çalışanı veya 50 yaş üstündeyse açılmış oldu. Orada problem yok. Bunu, 50 yaşı belki Bilim Kurulu'nda biraz daha aşağı çekebiliriz. Yakında belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere de üçüncü dozu açmış olacağız."

"SALGININ SONU AŞI İLE GELİYOR"

Öte yandan güncel vaka dağılımı haritasını paylaşan Koca, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." ifadelerini kullandı.