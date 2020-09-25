Kulu'da seyir halindeki otomobil yandı
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Kulu'da seyir halindeki otomobil yandı

25.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:46
Kulu'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan ve hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karşıyaka Mahallesi Köprübaşı Sokak'ta, Mehmet Yıldız idaresindeki 06 AB 7424 plakalı otomobilden, henüz belirlenemeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü Yıldız, aracını yol kenarına çekerek, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını söndürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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