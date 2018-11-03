Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kapadokya'daki Turistik Alanları İnceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevşehir'de programı kapsamında, Kapadokya bölgesindeki doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri yerinde inceledi, karşılaştığı yabancı turistlerle sohbet etti.

Paşabağı'nda, çevre düzenlenmesi devam eden yeni iş yerleri ve birimleri gezen Bakan Ersoy, peribacaları arasında dolaşarak alan incelemesi yaptı.

Avanos ilçesinde halı dokuma fabrikasını ziyaret eden Ersoy, dokumada kullanılan ipeğin elde edilmesine yönelik çalışmayı izledi, firma yetkililerinden bölgedeki turist potansiyeli ile ilgili bilgi aldı.

İlçenin simgelerinden olan Kızılırmak nehri üzerindeki asma köprüden beraberindeki heyetle birlikte geçen Ersoy, yöresel el sanatlarından çanak yapımını seyretti, kayadan oyma yer altı seramik müzesinde incelemede bulundu.

Bakan Ersoy, gün batımını izlemek için geldiği Kızılçukur Vadisinde turistlerin ilgisiyle karşılaştı. Bir grup turistle sohbet eden Ersoy, yabancı turistlere Türkiye'yi ve Kapadokya'yı beğenip beğenmediklerini sordu. Turistler ise Ersoy'a bölgenin doğal güzelliklerine hayranlıklarını anlattı.

Bakan Ersoy, yarın sabah sıcak hava balon turuna katılarak, bölgeyi kuşbakışı izleyecek. Ardından da Kapadokya'daki çeşitli merkezlerdeki incelemesine devam edecek.