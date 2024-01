Tate'in 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' Sergisi İstanbul'da

Londra'da yer alan ulusal ve uluslararası modern sanat eserlerinin sergilendiği dünyanın en ünlü sanat müzelerinden Tate, İstanbul'a konuk oluyor. Tate'in, İBB Kültür ve İBB Miras'ın katkılarıyla Türkiye'ye gelen koleksiyonu, 'The Dynamic Eye: Beyond Op and Kinetic Art' (Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde) sergisiyle 23 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor.

İstanbul'un kamusal alandaki en büyük kültür ve sanat mekanı Art İstanbul Feshane, dünyanın en önemli sanat kurumlarından Britanyalı Tate'i ağırlıyor. 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' sergisi, aralarında Alexander Calder, Frank Stella, Victor Vasarely, Lygia Clark, Liliane Lijn, Julio Le Parc, Jesus Rafael Soto, Kenneth Noland, Helio Oiticica gibi sanatçıların da bulunduğu çok disiplinli özel bir seçkiyi Art İstanbul Feshane'ye taşıyor. 21 ülkeden 57 sanatçının 95 eserinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Londra'da bulunan dünyaca ünlü sanat müzesi Tate Modern'in Sergiler ve Uluslararası Sanat Küratörü Valentina Ravaglia üstleniyor.

20'NCİ YÜZYIL SANATINA YOLCULUK

Optik ve kinetik sanatı küresel bir perspektifle yeniden ele alan, bu akımla yakından ilişkili sanatçıların yanı sıra modernist öncülleri ve çağdaş sanatçıları da bir araya getiren 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' sergisi, 20'nci yüzyıl sanatına bir yolculuk niteliği taşıyor. Daha önce Portekiz'in Porto şehrinde Atkinson Müzesi'nde ve Çin'in Şangay şehrinde Pudong Sanat Müzesi'nde sergilenen 'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde'nin yeni durağı İstanbul olacak.

'Dinamik Göz: Optik ve Kinetik Sanatın Ötesinde' sergisi, 23 Ocak-19 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.