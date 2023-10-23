Sinop'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü fotoğraf sergisi açıldı

Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı. Sergide çocukların yaptığı resimler de yer aldı.

Sinop'ta, İl Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle fotoğraf sergisi açıldı.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, emniyet ekiplerince çekilen fotoğraflar ile emniyete ait bazı araçlar sergilendi.

Serginin açılışında konuşan Vali Mustafa Özarslan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamaya devam ettiklerini söyledi.

Bugün açılan sergide çocukların yaptığı resimlerin de yer aldığını vurgulayan Özarslan, "Cumhuriyet'in 100. yılında geleceğimiz olan çocuklarımızı bilimle, sanatla buluşturmaya devam ediyoruz Bundan sonraki süreçte de buluşturmaya devam edeceğiz. Bu serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner de sergiye katılım sağlayanlara teşekkür etti.