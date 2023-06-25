Safranbolu'da Aytekin Aytekin için anma programı düzenlendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine geçen yıl vefat eden araştırmacı yazar Aytekin Aytekin için anma programı düzenlendi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Belediye Başkanı Elif Köse, Aytekin'in hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.

Aytekin'in Safranbolu sevdalısı olduğunu belirten Köse, "Araştırmacı-yazar kimliğinin yanında sıcak kanlılığı, insani yönü ile de örnek kişilik olan Aytekin, ömrünün büyük bölümünü de ilçemizin tanıtımına harcadı. İlerleyen yaşına rağmen o Safranbolu'sundan hiç kopmadı ve her zaman yanımızda oldu. Üzerinden yıllar geçse de biz onu hiç bir zaman unutmayacak, bıraktığı eserlerden her zaman feyz alacağız." ifadesini kullandı.

Program kapsamında, Aytekin'in kitaplarının yer aldığı Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

Anmaya, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Albay Yusuf Küçükbaşol, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı Şefik Dizdar, Aytekin'in ailesi ve sevenleri katıldı.