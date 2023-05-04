'Prime Orchestra' İzmir'de konser verdi

UNESCO'nun müzik şehri olarak tanımlandığı Ukrayna'nın 2'nci büyük kenti Harkiv'den gelen 'Prime Orchestra', İzmir'de sahne alıp, Türkiye'de ilk kez konser verdi. Rusya savaşına, ölüme ve insanların sıkıntılarına dikkat çeken orkestra üyeleri, klasik ve popüler rock parçaları ile Ukrayna ezgilerini seslenirdi.

UNESCO'nun müzik şehri olarak tanımlandığı Ukrayna'nın 2'nci büyük kenti Harkiv'den gelen 'Prime Orchestra', İzmir'de sahne alıp, Türkiye'de ilk kez konser verdi. Rusya savaşına, ölüme ve insanların sıkıntılarına dikkat çeken orkestra üyeleri, klasik ve popüler rock parçaları ile Ukrayna ezgilerini seslenirdi.

Rusya Federasyonu'nun başlattığı savaş sonrası kentleri işgal altında kalan Ukraynalı müzisyenlerin oluşturduğu 'Prime Orchestra', Mayıs 2022'den itibaren Harkiv'den tahliye edildi. Bu tarihten itibaren Avrupa kentlerini dolaşan 'Prime Orchestra' üyeleri, savaşa dikkat çekip Ukraynalılara yardım çağrıları yapmaya başladı. 'Deep Purple, AC/DC, Metallica, Queen, Depeche Mode, Rammstein, SOAD, Coldplay, RHCP, Bon Jovi, Eminem, The Prodigy' gibi birçok ünlü isim ve grubun parçalarını seslendiren orkestra müziğiyle de güzel zaman geçiriyor.