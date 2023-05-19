Osmanlı ticaret gemisinden çıkan İznik çinileri yeniden üretildi

HIRVATİSTAN'ın Dubrovnik şehrinin açıklarında 2006 yılında bulunan, 15'nci yüzyıl 3'üncü Murad dönemine tarihlenen batık gemide bulunan çiniler, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından analiz edilerek döneminin karakteristik özelliklerini yansıtan çiniler üretildi. Olgunlaşma Enstitüsünün Usta Öğreticisi Serdar Güngör, 2 yıldır 'Tarihin İzleri' projesi üzerinde çalışıyoruz. Gemiden çıkan İznik çinilerinin desen analizlerini ve düzenlemelerini yaptıktan sonra asıllarına uygun olarak yeniden üretti. Bu çalışmaya 2 yıldır devam ediyoruz. O gemiden çıkarılan motiflerden hala onlarca çini ürünü yapabiliriz dedi.

Adriyatik Denizi'nde battığı belirtilen Osmanlı ticaret gemisinden çıkarılan antika kalıntılar, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü tarafından çini motifleri olarak işlendi. Adriyatik Denizi'nin derinliklerinde yüzyıllardır saklı kalan el işi motifleri tekrar hayata geçirdiklerini vurgulayan Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğretici Serdar Güngör, Atölyemizde 'Geleneksel Sıraltı Tekniği' ile çini üretimi yapıyoruz. 5 arkadaşımız ile bu çalışmaları yürütüyoruz. 2 yıldır 'Tarihin İzleri' projesi üzerinde çalışıyoruz. Osmanlı'nın Balkanlar da yaptığı çalışmalarda tarihi yapılar, camiiler, medreseler de ki geleneksel sanatlara dair araştırmaları yapıp desen analizlerini çıkartarak bunları çini ürünlere aktarıyoruz. Bu proje dahilinde yaptığımız araştırmalar sırasında Hırvatistan'ın Dubrovnik açıklarında 2006 yılında batan bir geminin içerisinde bulunan İznik çinilerine ulaştık. Desen analizlerini ve düzenlemelerini yaptıktan sonra asıllarına uygun olarak yeniden üretimini gerçekleştirdik dedi.

'DENİZİN 46 METRE DERİNLİĞİNDEN ÇIKAN HAZİNE'

3'üncü Murad dönemine ait olduğu ve ticari gemi olarak faaliyet gösterdiği düşünülen geminin kalıntılarını 2006 yılında denizin 46 metre derinliğinden Hırvat Koruma Enstitüsü tarafından çıkarıldığını belirten Göngör, Biz, gemiden çıkarılan ürünlerin yüzlerce yıl su altında kaldıktan sonra oluşan deformasyonlarını da göz önüne alarak bu üretimi yaptık. 39 ila 46 metre civarından bir derinlikten dalış ekipleri tarafından 2006 yılında çıkarılmış bu tarihi eserler. Enstitümüzde ki çini atölyemizde bu ürünleri hayata geçirdikten sonra aynı zamanda da sergilemeye başladık. Buraya ziyarete gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Biz bu çalışmaya 2 yıldır devam ediyoruz, sergiliyoruz ama çalışmamız hala bitmiş değil. O gemiden çıkarılan motiflerden hala onlarca çini ürünü yapabiliriz diye konuştu.