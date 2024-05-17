Niğde'de Somut Olmayan Kültürel Miras Geleneksel Türk Tiyatroları Buluşmaları etkinliğinde orta oyunu seyirciyle buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Altay köyünde düzenlenen etkinlikte orta oyunu sergilendi.

Vali Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin 4 haftadır kentin farklı noktalarında devam ettiğini söyledi.

Çelik, "Kazak kardeşlerimiz, dindaşlarımız, ata yurdumuz Orta Asya'dan buraya geldiler. Niğdeli hemşehrilerimiz de onları bağırlarına bastı. Kazaklar Türkiye'de oldukları için kültürlerini daha iyi korudu. Tüm köylerimiz bizim için özel ama Altay köyümüzün, biraz da yaşadıklarından dolayı bizim için ayrı bir yeri var." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çelik, Kazakların milli elbisesi "Çapanı" giydi, milli dansları "Karajorga" oynadı.