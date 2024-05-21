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Kayseri Büyükşehir Belediyesi 7. Şiir Yarışması Düzenliyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, serbest konulu şiir yarışmasının 7'ncisini düzenliyor. Yarışmaya son katılım tarihi 16 Ağustos 2024 olarak belirlendi. Dereceye giren katılımcılara ödül takdim edilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şiir yarışmasının 7'ncisini düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konusu serbest olan yarışmaya son katılım tarihi 16 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

Jüri üyeleri tarafından şiirlerin titizlikle değerlendirileceği yarışmada dereceye giren katılımcılara ödül takdim edilecek.

Yarışmada birinciye 8 bin TL, ikinciye 7 bin TL, üçüncüye 6 bin TL ödül takdim edilecek. Ayrıca yarışmada 2 bin TL'lik 3 mansiyon ödülü de sahiplerini bulacak.

Şiirsever her vatandaşın katılımına açık olan ücretsiz yarışmaya ilişkin detaylı bilgi almak isteyenler "kayseri.bel.tr" internet adresini ziyaret ederek veya 0 352 207 16 37 nolu telefondan bilgi alabilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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