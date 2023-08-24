Edirne Valisi Yunus Sezer, Arasta Çarşısı'nda esnafın bereket duasına katıldı

Edirne Valisi Yunus Sezer, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi altında bulunan 4 asırlık tarihi Arasta Çarşısı'nı ziyaret edip, esnafın geleneksel olarak 'dua kubbesi' altında yaptığı bereket duasına katıldı.

Vali Sezer, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi'nin altında bulunan tarihi Arasta Çarşısı'nı ziyaret edip esnafla sohbet etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Vali Sezer, Osmanlı'dan kalan 'dua' geleneğine de katıldı. Vali Sezer, esnafın sabah namazı sonrası 'dua kubbesi' altında gerçekleştirdiği helal ve bereketli kazanç için yapılan duaya katıldı. Bereket için yapılan duanın ardından çarşıdaki gezisine devam eden Vali Sezer, esnafla birlikte çarşıyı gezen vatandaşlarla da sohbet etti. Vali Sezer, çarşının tarihçesi hakkında da esnaftan bilgi aldı.