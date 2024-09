Düzceli Motor Ustasından Atık Parçalarla Sanat Eseri: Yusuf Dikeç Maketi

Düzce'de motor ustası Murat Çetin, araçların atık parçalarını kullanarak, Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla dünyada büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in duruşunu andıran iki maket robot yaptı.

Yaklaşık 7 yıl önce arkadaşı Yavuz Şenol'un Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan motor tamirhanesinde kaynak yapmayı öğrenmek amacıyla tamir ettiği araçlardan çıkan ve kullanım ömürlerini tamamlamış atık malzemelerden hayal ürünü küçük objeler üreten 51 yaşındaki motor ustası Murat Çetin, hobisini sanata çevirdi.

İçlerinde boyları 2 metreyi bulan 400'er kilogram ağırlığında hayali savaş kahramanları, motosiklet, ünlü karakterlerin yer aldığı maketler yapan Çetin, atık araç parçalarından 100'e yakın sanat eseri ortaya çıkardı.

Maketleri 2 bin parçadan yaptı

Ankara, İstanbul gibi metropol kentler ile Türkiye'nin birçok ilinde davet üzerine eserlerini sergileyen Çetin, son olarak, Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç'in atış anındaki duruşunu sembolize eden iki maket robot yaptı.

Yaklaşık 400'er kilogram olan ve 2 bin atık malzeme bir araya getirilerek yapılan maketler, Çetin'in sosyal medyadaki takipçilerinden ve eserlerini görmeye gelenlerden beğeni aldı.

Çetin, AA muhabirine, küçük objelerle başladığı uğraşında yüzlerce kilogram ağırlığında büyük eserler ortaya çıkardığını, bugüne kadar yaptığı maketlerde yaklaşık 2,5 milyon parçayı bir araya getirdiğini anlattı.

Hafta içinde tamir işlerini yapıp hafta sonları da hobisine vakit ayırdığını anlatan Çetin, metal atıklarını kullanmanın ve sanata çevirmenin çok zor olduğunu söyledi.

Çetin, sanayideki atık ürünleri kullanıp güzel görsellere dönüştürdüğü için uğraş alanının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığını ilgilendirdiğini dile getirerek, "Sıfır Atık Projesi kapsamında metal atıkların sanata döndüğü bir müze yapma hedefim var. Sanayi müzesi kurma hedefim için destek bekliyorum." diye konuştu.

Dünyada idol olan duruşuyla ilgi çeken milli sporcu Yusuf Dikeç'in maketini yapma fikrinin Ankara'daki sergisinde gündeme geldiğini belirten Çetin, çalışmasının 13 gün sürdüğünü kaydetti.

Çetin, elinde hazır malzeme bulunduğu için projesinin kısa sürdüğünden bahsederek, "Yoksa aylarca sürebilirdi bu çalışma. İki adet Yusuf Dikeç duruşuna sahip eserim var şu anda. Tabii gurur verici bir olay. Şu anda eserlerin fotoğraflarını paylaştığımızda büyük oranda güzel geri dönüşler sağlıyoruz." dedi.

Maketler için yaklaşık 2 bin atık malzeme kullandığına değinen Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Metal sanayi atıkları ve sert plastiklerle destekliyorum görsellerimi. Ağırlıkları 350 ila 400 kilogram arasında değişiyor. Her biri 2 metre boyunda ve 1000 adet parçadan oluşuyor. Atıkları her türlü değerlendirebiliriz, benim sloganım şu; 'Her atık, atık değildir. Yeni bir kaynaktır.' Atık oluşurken nasıl değerlendirileceği düşünülürse sonuca ulaşılabilir. Ben böyle yola çıktım. 'Her atık atık değildir' diyerek kendi başıma girişimde bulundum ve başardım."