'Cumhuriyetin Işığında Atatürk ve Sanat Sergisi' kapılarını açtı

CUMHURİYET coşkusunun sanatla buluşturulduğu 'Cumhuriyetin Işığında Atatürk ve Sanat' fotoğraf sergisi, kapılarını açtı. Bahçelievler Memorial Hastanesi'nde gerçekleşen sergide, Ritim ve caz sanatçısı Okay Temiz, hastane çalışanlarıyla ritim deneyimi yaşadı. Temiz'in performansla kapılarını açan sergi, sanatın toplum üzerindeki iyileştirici etkisini vurgulamayı amaçlıyor. 20 fotoğraftan oluşan fotoğraf sergisi, kasım sonuna dek devam edecek.

'Cumhuriyetin Işığında Atatürk ve Sanat' sergisi Memorial Bahçelievler'de ziyaretçilerle buluştu. Memorial Sağlık Grubu'nun Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği 'Cumhuriyetin Işığında Atatürk ve Sanat' sergisi, Memorial Bahçelievler Konferans Salonu'nda sanatseverlerle buluştu. 'Ritim insan ruhunu harekete geçiren bir güçtür' diyen sanatçı Okay Temiz'in Memorial çalışanlarıyla birlikte sunduğu ritim deneyimiyle gerçekleşen açılışta hastane çalışanları ve sanatseverler bir araya geldi. Atatürk'ün sanata verdiği değeri yansıtan ve az bilinen fotoğraflarından oluşan sergi, Cumhuriyet Bayramı coşkusuyla sanatın iyileştirici gücünü vurguluyor. Atatürk'ün sanata ilgisini ve Cumhuriyet'in kültürel mirasını sanat yoluyla öne çıkaran fotoğraflar Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde kasım sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

ULUDÜZ: CUMHURİYET RUHUNU SANATLA BULUŞTURUYORUZ

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanat, yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda ruhsal bir iyileşme aracıdır. Memorial Sağlık Grubu olarak bu bilinçle sanatı hastanelerimize ve tedavi süreçlerimize katıyor, sanatın her alanına destek veriyoruz. Cumhuriyet ruhunu Atatürk'ün sanata olan ilgisiyle buluşturduğumuz bu sergiye ev sahipliği yapmak bizim için çok anlamlı. Okay Temiz'in performansı da bu özel günü unutulmaz kıldı. Memorial Sağlık Grubu olarak tüm ziyaretçilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden coşkuyla kutlarız. Cumhuriyet'in 101'inci yılını erkenden kutlamak istedik. Cumhuriyet'in 101'inci yılında 'Atatürk ve Sanat' sergisini, Atatürk'ün sanata verdiği değerin bir ulusun oluşmasında aslında ne kadar önemli rol oynadığını vurgulamak ve onu onurlandırmak için açtık. Kurum olarak sanatın iyileştirici gücüne çok inanıyoruz. Atatürk sanatın ulusun iyileşmesindeki gücünü öngörmüş ve desteklemiş. Onun çizdiği vizyonda bu değere sahip çıkarak, hem onu onurlandırmak hem de ilham almak adına bu sergiyi gerçekleştirdik."

TEMİZ: SANAT KAVRAMINA HER YIL SAHİP ÇIKTIĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ

Okay Temiz ile birlikte söyleşi gerçekleştireceklerini anlatan Uludüz, "Kendisi dünyada önde gelen sanatçılardan birisi ve kendisiyle Atatürk ve sanat üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçen sene ve bu sene olduğu gibi sanat kavramına her yıl sahip çıktığımızı göstereceğiz. Yoğun bir programımız olacak önce sergiyi gezip, ardından söyleşimiz gerçekleşecek. Ardından Okay Temiz'in liderliğinde bir ritim deneyimimiz olacak. Okay temiz dünyada önde gelen caz ve ritim sanatçılarından. Bizlere sunacağı deneyimi aslında hep birlikte yaşayacağız. Çok heyecanlıyım ve çok keyif alacağımız bir etkinlik olmasını umuyoruz" dedi.

BABACAN: ATATÜRK BU ÜLKENİN EN İYİ GİYİNEN ERKEĞİYDİ

Sergi açılışına katılan Modacı Tanju Babacan, "Her Atatürk sergisinde olduğu gibi bu sergi de son derece etkileyici. Sergide, mutlaka kaçırdığınız ve daha önce görmediğiniz fotoğraflara rastlıyorsunuz. Şu an en beğendiğim karelerden birinin önündeyim. Fotoğrafta nakış yapan bir enstitüdeki kızlar var. Bu kızlar sadece nakış yapmıyor. İğne vuruyor ve daha birçok şeyi yapmayı biliyor. Bu enstitüler birçok meslek alanı hakkında eğitim veriyordu. Keşke bugün de hala devam ediyor olsa. Hastanenin düzenlediği bu sergiyi ve performansı çok kıymetli buluyorum. Bir tasarımcı olarak fotoğraflarda Atatürk'ün ne kadar şık olduğunu görüyorum. En iyi kumaşlar ve kuplar içinde giyinen, bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi giyinen erkeğiydi. Atatürk olduğu için değil, ben kendisini en şık giyinen erkek olarak görüyorum" dedi.

TEMİZ: SANATIN HER DALININ BİR ÜLKENİN GELİŞİMİNDE ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Atatürk'ün sanata verdiği önemden dolayı bu sergiye davet edildiğini belirten Ritim ve caz sanatçısı Okay Temiz, "Böyle bir sergide bulunmak gurur verici. 8 sene önce hastanede başka bir etkinlikte bir aradaydık. Bugün de hastane çalışanlarıyla ritim gösterisi gerçekleştirdik. Çok başarılı ve keyifli geçti. Ümit ediyorum ki böyle etkinliklerin devamı gelir. Atatürk'ün fotoğraflarından oluşan bu sergide yer almak çok kıymetli. Müziğe ve ritme büyük değer veriyorum. Beni davet ettikleri için çok teşekkür ederim. Sanatın her dalının bir ülkenin gelişiminde çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

İNCİ: LAR CUMHURİYET'İN NE KADAR ZOR KAZANILDIĞINI HATIRLATIYOR

Sergiye katılan Oyuncu Ayça İnci ise "Cumhuriyet Bayramı Atamızın bize hediye ettiği eşsiz bir bayram. Bu sergide Atamızın fotoğraflarını görmek onur ve gurur verici. Hastanenin meme kanseri gibi, Cumhuriyet Bayramı gibi konulardaki bu duyarlı duruşunu çok takdir ediyor ve beğeniyorum. Okay Temiz'in performansını da çok beğendim. Sergi de etkinlikte çok keyifliydi. Sergiyi gezdim ve bir kez daha gezeceğim. Atatürk fotoğraflarını görmek bana o dönemde yaşanan zorlukları hatırlatıyor. Bu sergiler Cumhuriyet'in ne kadar zor kazanıldığını hatırlamak adına çok etkili oluyor" ifadelerini kullandı.