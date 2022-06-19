Çocukluğunun geçtiği peribacası ekmek kapısı oldu

Nevşehir'in Uçhisar beldesinde 65 yaşındaki İsmail Kutlugün, dedelerinin uzun yıllar yaşadığı, çocukluğunun geçtiği peribacasını kiralayıp çay, kahve ve hediyelik eşya satarak 25 yıldır geçimini sağlıyor.

İsmail Kutlugün, Uçhisar Kalesi yakınındaki Cevizlibağ mevkisinde çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği, 1982 yılında bölgenin milli park statüsüne alınmasıyla ayrıldığı peribacasını 1998'de Milli Emlak Müdürlüğünden kiraladı.

Balkonundan Kapadokya manzarasının izlenebildiği mekanda eşi Emine Kutlugün ile 25 yıldır hizmet sunan Kutlugün, çay, kahve ve hediyelik eşya sattığı peribacasının bazı bölümlerini geçmişte kullanıldığı şekilde dizayn etti.

Konuklar, hem geçmişte peribacasının içinde nasıl bir yaşam sürüldüğünü gözlemliyor hem de güzel manzarada çay ve kahve yudumluyor.

Eski yaşamın izleri de bulunuyor

İsmail Kutlugün, AA muhabirine, milyonlarca yıl önce oluşan doğal güzelliklerin içinde yaşamaktan ve hizmet sunmaktan dolayı mutlu olduğunu, konuklarına yörenin kültürel değerlerini tanıtma imkanı bulduklarını belirtti.

Peribacasını ev olarak kullandıkları yıllarda da balkon manzarası dolayısıyla komşularının ilgi gösterdiğini anlatan Kutlugün, buradaki çocukluk ve gençlik yıllarını hatırlayıp zaman zaman duygulandığını ifade etti.

Eşi ile işlettikleri kafeden elde ettikleri gelirle çocuklarını büyütüp evlendirdiğini belirten Kutlugün, şöyle konuştu:

"Burası atalarımdan kalma dört kuşak yaşadığımız ev. O zaman aile büyüktü, burada uzun yıllar ikamet ettik. Bir süre beldede yaşadıktan sonra burayı kiraladım ve kafe yaptım. İçinde yatak odası, pekmez yaptığımız şırahane, tandır, mutfak mevcut. Burada nasıl yaşandığını soruyorlar. Turistler bu kültürün yaşatılmasından dolayı memnun kalıyor. Çok güzel bir manzarası var. Turistler, balkondan çevreyi panoramik olarak izliyor. Bazı ünlüler de gelip burada çay, kahve içti. Geçmişte ev olarak kullandığımızda da komşular bize gelirdi, balkonda otururduk. Annem bize tandırda patates pişirirdi, güzel günlerdi."

Emine Kutlugün ise gelin olarak geldiği peribacasının geçimlerini sağladıkları iş yerine dönüştüğünü dile getirerek, esnaflık yaptığı süreçte turistlerle İngilizce konuşabilir hale geldiğini söyledi.

Peribacası turistleri etkiliyor

Peribacasının balkonunda arkadaşlarıyla manzarayı izleyen Arjantinli turist Nahuel Atahualpa Oromi, Kapadokya'nın benzersiz bir görünüme sahip olduğunu belirterek, "Burası hayatım boyunca bulunduğum en iyi yer diyebilirim. Kapadokya'yı ve bu alanı herkese tavsiye edeceğim. Peribacasının içinde olmak, tarihi bir filmin parçası olmak gibi bir şey." diye konuştu.

İspanyol turist Anaily Benitez ise yıllardır ziyaret edebilmek istediği Kapadokya'da olmaktan heyecan duyduğunu ifade ederek, peribacasının içinde manzarayı izleme imkanı bulduğu için de kendini şanslı hissettiğini dile getirdi.