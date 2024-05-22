Canon Gençlik Programı kapsamında genç yeteneklerin eserleri sergileniyor

Canon, Gençlik Programı (Young People Programme) kapsamında temel fotoğrafçılık eğitimi verdiği genç yeteneklerin eserlerini sergiye dönüştürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Canon, genç yeteneklerin fotoğrafçılık eğitimi alarak hikayelerini anlatmalarına fırsat sunduğu Gençlik Programı'nın ikincisini Mardin'de gerçekleştirdi.

29 Ocak – 4 Şubat'ta spor fotoğrafçısı Mesut Şen tarafından verilen temel fotoğrafçılık eğitimi kapsamında, öğrenciler kamera, lens, flaş ve aksesuarların yetkin kullanımına ilişkin teorik ve uygulamalı dersler aldı. Eğitimlerine 1,5 ay boyunca çevirim içi devam eden öğrencilerin yaratıcı çalışmaları, özel bir sergide sunuldu.

Genç yeteneklerin Eski Mardin'in tarihini kendi bakış açılarıyla yansıttığı eserleri, 17-26 Mayıs'ta Mardin Mardian Mall AVM'de ücretsiz sergilenecek. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında seçilen "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" temasıyla hazırlanan hikayeler, 15 Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) öğrencisinin çalışmalarıyla sunulacak.

6 binden fazla gence yaratıcılık imkanı

Canon, Gençlik Programı ile 9 yılda Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da 50'den fazla sivil toplum kuruluşu ile 6 binden fazla gence yaratıcılık imkanı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canon Eurasia Ülke Direktörü Alexandre Emeryk, Türkiye'de son iki yıldır uygulanan projenin 2015'ten beri devam ettiğini belirterek, "Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda gençlerin görsel hikayelerini dünyaya duyurmasına yardımcı oluyor, kendilerini fotoğraf yoluyla ifade etmelerine olanak tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TOÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş da genç yeteneklerin kendilerini ifade etmelerinin birçok yolu olduğunu vurgulayarak, fotoğrafçılığın bu yollar arasında en özel olanı olduğunu ifade etti.

Mermertaş, "Sergi sayesinde de her bir eserde gençlerin kendi bakış açılarıyla Eski Mardin'in benzersiz manzaraların hikayelerine tanıklık ediyoruz. Öncelikle Canon'a ardından emeği geçen herkese bir kez daha TOÇEV olarak teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Canon Gençlik Programı Eğitmeni Mesut Şen ise "Eğitim süreci sonrası 15 değerli yeteneğin artık 'Bakmak ile Görmek' arasındaki farkı biliyor ve onlara gösterileni değil, kendi gördükleri hikayeyi böylesine güçlü bir şekilde anlatabiliyor olmaları bana Canon Gençlik Programı'nın içlerindeki yeteneği alevlendirmek için doğru bir kıvılcım olduğunu derinden hissettiriyor." ifadelerini kullandı.