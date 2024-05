Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü Verildi

Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü Sean Baker'ın "Anora" filmine verildi.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen ve 22 filmin yarıştığı Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülü sahibini buldu.

Fransa'nın Cannes kentinde 14 Mayıs'ta başlayan festivalin ödül töreni, Cannes Festival Sarayı'nda yapıldı.

Altın Palmiye ödülü, Amerikalı yönetmen Sean Baker'ın "Anora" drama filmine verildi.

Fransız yönetmen Coralie Fargeat'nın "The Substance" filmi, "En İyi Senaryo" ödülüne layık görüldü.

Jüri Özel Ödülü'nün sahibi, Fransız senarist ve yönetmen Jacques Audiard'ın "Emilia Perez" filmi oldu.

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof'un "The Seed of the Sacred Fig" filmine "Özel Ödül" verildi.

Büyük Ödül'e Payal Kapadia'nın "All We Imagine as Light" isimli filmi layık görülürken, en iyi yönetmen ödülü "Grand Tour" filmi ile Portekizli yönetmen Miguel Gomes'e sunuldu.

Festivalde, en iyi kadın oyuncu ödülü "Emilia Perez" filmindeki performanslarıyla Adriana Paz, Zoe Saldana, Karla Sofia Gascon ve Selena Gomez'e verilirken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi "Kinds of Kindness" filmindeki rolüyle Jesse Plemons oldu.

Altın Kamera ödülü de "Armand" filmiyle Norveçli yönetmen Halfdan Ullman Tondel'e verildi.

Festivalde Filistin'e destek mesajları verildi

Festivalde başladığı 14 Mayıs'tan bu yana İsrail saldırılarının sürdüğü ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Gazze de unutulmadı. Ünlü isimler festival boyunca, kullandıkları aksesuarlar ya da kıyafetleri ile Filistin'e destek mesajı verdi.

İtalyan oyuncu Jasmine Trinca, Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı desenli broş takmıştı.

Cezayir asıllı Fransız oyuncu Leila Bekhti'nin Filistinlilere destek amacıyla karpuz motifli broş takması sosyal medyada büyük beğeni almıştı.