Bayburt'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri düzenlendi

Bayburt'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöreye özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen hafta çerçevesinde, Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Aydıntepe ilçesine bağlı Çiğdemlik köyünde bulunan Hasan Erkovan Kültür Evi'nde kurulan geleneksel sofralarda, kentin yöresel lezzetlerinden lor dolması, tatlı çorba, yalancı dolma, su böreği, süt böreği, incir tatlısı, Bayburt ketesi, Bayburt balı, ekşi lahana, kara pancar, kavut çorbası, tandır ekmeği, civil peyniri ve kop helvası sergilendi.

Programa katılan Vali Mustafa Eldivan ile protokol üyeleri, yemeklerin tadına bakarak aşçılardan tarifleri hakkında bilgi aldı.

Vali Eldivan, burada yaptığı konuşmada, Anadolu mutfağının dünya çapında çok değerli bir marka olduğunu söyledi.

Anadolu'daki ilk Türk ve Müslüman yerleşim yerlerinden biri olan Bayburt'un da ülkenin her bölgesini yansıtan bir mutfağa sahip olduğunu belirten Eldivan, "Burada lor dolması, yalancı dolma, Bayburt'a özgü tarhun otuyla yapılan su böreği, tatlı çorba gibi coğrafi işaret almış yöresel lezzetlerimizin yanı sıra yıllar önce Ege Bölgesi'nden gelen vatandaşlarımızın da getirdiği lezzetler var. Dolayısıyla Bayburt mutfağı hem görülmesi hem de tadılması gereken güzel bir mutfak haline gelmiş." diye konuştu.

Eldivan, yöresel yemekleri hazırlayan köy sakinleri ve aşçılara teşekkür ederek, Türk Mutfağı Haftası'nın yöresel lezzetlerin daha iyi tanıtılmasına vesile olmasını diledi.