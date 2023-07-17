Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor araştırmacıları tarafından Oltu ve civarda okunan uzun havalar kayıt altına alınıyor. Oltu Aşıklar Derneği'ni ziyaret eden ekip, aşıklarla sohbet ederek uzun havaları dinledi ve kayıt altına aldı. Bu çalışmaların Türkiye'nin her bölgesinde yapıldığı ve kayıtların Genel Müdürlük arşivine alındığı belirtildi.

Anadolu'da icra edilen uzun havalar kayıt altına alınıyor

ERZURUM - Anadolu'da icra edilen uzun havalar kayıt altına alınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor araştırmacıları tarafından Oltu ve civarda okunan uzun havaları kayıt altına alıyorlar.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor eğitim ve araştırmacısı Tanju Ozanoğlu ve ekibi Oltu Aşıklar Derneğini ziyaret ederek aşıklarla sohbet etti, onlardan yörede okunan uzun havalar dinledi kayıt altına aldı. Oltulu halk ozanları geçmişten geleceğe uzun havalarımızı taşınmasından son derece memnun olduklarını dile getirdiler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Folklor eğitim ve araştırmacısı Tanju Ozanoğlu, "Bizde Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğümüz Türkiye'nin her tarafında folklor adına derlemeler yapıyoruz. Yani insanın doğumundan ölümüne kadar olan çalışmaları yapıyoruz. Burada biz Anadolu'da icra edilen uzun havalarla alakalı çalışmalarımız var. Türkiye'nin her bölgesini gezdik, bugünde Oltu ya geldik. Oltu'da ki aşıkları ele aldık bunların özellikle Reyhani tarzı Sümmani baba melodileri bizler için çok önemli. Genel müdürlüğümüzce bu eserleri kayıt altına alıyoruz. Genel müdürlüğümüzün arşivine alınıyor. Alınan eserler artık kaybolmayacak. Bu çalışmaları bir yayın olarak sunmak istiyoruz, bunun için buradayız" dedi.