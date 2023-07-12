Tuzla Şelale Park'ta açılan sergi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliklerin ilki olarak gerçekleştirildi. Sergide, 15 Temmuz darbe girişiminin kronolojisi ve şehitlerin görselleri yer alıyor. Ayrıca, 15 Temmuz gazisi Hikmet Harput'un ezilen aracı da sergileniyor. Sergi, 19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.

15 Temmuz Derneği ve Tuzla Belediyesi işbirliğiyle "Ezilen Araç ve O An" fotoğraf sergisi açıldı.

Tuzla Şelale Park'taki serginin açılışında konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bir hafta sürecek sergi ve etkinliklerin ilkini başlattıklarını söyledi.

Yazıcı, amaçlarının unutmamak ve unutturmamak olduğunu vurgulayarak, "Yeni yüzyılımızın en önemli temelini 15 Temmuz ruhu oluşturuyor. Çok kıymetli ve unutturulmaması gereken bu ruhla beraber Cumhuriyet'in yeni yüzyılını hep birlikte dizayn edeceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da 15 Temmuz darbe girişiminin bu topraklarda yaşanan çok sayıda imtihandan biri olduğunu söyledi.

Turunç, şöyle devam etti:

"Bu toprakları bize emanet eden ecdat da çok zorlu imtihanlar yaşadı. Emanet olarak bize bu toprakları bıraktı. Bu topraklar, bu devlet, bu bayrak, kırmızı çizgilerimiz asla bir miras değil, bir emanet. Biz de inancımız, değerlerimiz, kültürümüz bu topraklarda binlerce yıl yaşasın diye, bizden sonraki kuşaklara bırakmak üzere ona sahip çıkmak zorundayız. Zaten bu topraklarda yaşayan insanlar o şuurda oldukları için o gün tankların altına yattılar, karşısına dikildiler."

Açılışta sahneye davet edilen 15 Temmuz gazileri İlhami Çil, Üzeyir Civan, Ferhat Yücel, Gürbüz Akın, Erhan Koca ve Osman Nuri Esen, duygu ve düşüncelerini anlattı.

Gazilere, Yazıcı ve Turunç tarafından hediye takdim edildi.

Ardından 252 şehit için hatim duası, Tuzla Müftüsü Mustafa Aydın tarafından yapıldı.

Sergi, Yazıcı, Turunç, siyasi partilerin ilçe başkanları ve gazilerin katılımıyla kurdele kesilerek açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Sergide 15 Temmuz darbe girişiminin kronolojisi görsel olarak hikaye edildi.

15 Temmuz şehitleri için özel bir bölüm ayrılan sergide, şehitlerin görselleri ve bilgileri yer alıyor. Ayrıca 15 Temmuz gazisi Hikmet Harput'un ezilen aracı sergileniyor.

Sergi,19 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.