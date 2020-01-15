Kulp'ta şiir dinletisi
Diyarbakır'ın Kulp İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerleri şiir dinletisi düzenlendi.
Diyarbakır'ın Kulp İlçe Halk Eğitim Merkezi (HEM) kursiyerleri şiir dinletisi düzenlendi.
Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü salonundaki etkinlikte HEM'in açtığı diksiyon kursuna katılan kursiyerler "Mısra-i Anadolu" şiir dinletisinde çok sayıda ünlü şairin şiirlerini seslendirdi.
Programı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Yıkık, Kayapınar, İlçe Emniyet Müdürü Ali Rıza GökmenHalk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl, Kulp İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları da izledi.