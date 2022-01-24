Küçükçekmece'de içi dolu yolcu minibüsü kaydı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küçükçekmece'de içi dolu yolcu minibüsü kaydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de içi dolu yolcu minibüsü kaydıİSTANBUL Küçükçemece'de kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı, yolcu minibüsü kaydı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de içi dolu yolcu minibüsü kaydı

İSTANBUL Küçükçemece'de kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı, yolcu minibüsü kaydı.

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Küçükçekmece'de ani bastıran kar yağışı nedeniyle bazı yollar kapandı. Trafiğin durma noktasına geldiği yollarda, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Halkalı Meydanda kar nedeniyle araçlar gidemeyince bir süre kontak kapattı. Kanarya Mahallesinde bir yolcu minibüsü rampadan yukarı çıkamadı. Kayan minibüsten yolcunlar son anda dışarı çıktı. Kimsenin yaralandığı olayda, tuzlama çalışmalarının ardından minibüs kaydığı yerden çıkarılırken, Halkalı'da yol açılarak sürücüler yoluna devam etti.

Küçükçekmece'de içi dolu yolcu minibüsü kaydı

Küçükçekmece'de içi dolu yolcu minibüsü kaydı

Küçükçekmece'de içi dolu yolcu minibüsü kaydı

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

Küçükçekmece, İstanbul, Halkalı, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title