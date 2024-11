Yeni SEC Başkanı kim olacak? Gary Gensler'ın yerine o aday gelebilir!

Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı olmasının ardından adaylık dönemindeki vaatleri gündeme yeniden geldi. Özellikle kripto para sektörüne dair pek çok yeniliğe imza atması beklenen Trump'ın, SEC Başkanı Gary Gensler'ı -söylediği gibi- görevden alıp almayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili bir gelişme olmasa da şimdiden potansiyel adaylar öne çıkıyor. Peki, Yeni SEC Başkanı kim olacak?

ABD Başkanı Joe Biden, Gensler'i 17 Nisan 2021'de SEC başkanı olarak atadı ve görev süresi 5 Ocak 2026'da sona eriyor. Ancak Gensler'in kripto para sektörüne müdahalesi ve net düzenlemelerin olmaması, onu görevden alınmanın eşiğine getirebilir.

Öte yandan Trump, Gensler'i görevden alacağını söylese de bunu başarabilmesi kolay olmayacak çünkü yasalara göre, SEC başkanının yetersizliğini veya ihmalkarlığını kanıtlaması gerekiyor.

Gensler'in yerini alabilecek potansiyel bir SEC Başkan adayı henüz belirsizliğin koruyor. Cumhuriyetçiler daha yenilikçi bir yaklaşımı desteklerken Demokratlar katı düzenlemeleri destekliyor. Bu değişiklik, kripto para birimi düzenlemesinin geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

"Kripto Annesi" olarak bilinen Hester Peirce, Gensler'in yerini alması muhtemel bir aday olarak görülüyor. Kripto endüstrisini desteklemesi ve Gensler'in katı yaklaşımını eleştirmesiyle biliniyor. Finansal piyasaları düzenleme konusunda önemli bir deneyime sahip ve kripto para destekçileri arasında popüler. Ancak Peirce, 2025'te görev süresi sona erdikten sonra SEC'de kalmayı düşünmediğini ima ederek olası ataması konusunda şüphe uyandırdı.

Bir diğer aday olan Robinhood'un baş hukuk görevlisi Dan Gallagher, SEC'de geniş bir deneyime sahip. 2011'den 2015'e kadar eski Başkan Barack Obama'nın yönetiminde Cumhuriyetçi komisyon üyesi olarak görev yaptı ve daha önce kurumda çeşitli pozisyonlarda bulundu. Ancak Gallagher'ın adaylığı bazı zorluklarla karşılaşabilir. Robinhood'un geçmişteki skandalları (örneğin 2021 meme salgını sırasında GameStop hisselerinde ticareti askıya alma kararı) adaylığını engelleyebilir.

Ayrıca üçüncü aday Chris Giancarlo, avukat ve eski Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanı olarak öne çıkıyor. Kripto para alanındaki popülaritesi nedeniyle bu takma adı kazanmıştır. Giancarlo ayrıca "Crypto Dad: The Fight for the Future of Money" kitabının yazarıdır. Politico'ya göre , bir sonraki SEC başkanı olma olasılığı yüksek bir aday olarak değerlendiriliyor.

Giancarlo şu anda Willkie Farr & Gallagher'da kıdemli avukat olarak görev yapıyor. Ayrıca, ABD dolarının geleceğini inceleyen "The Digital Dollar Project" de dahil olmak üzere diğer kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda bulundu. Deneyimi, American Financial Exchange ve Chamber of Digital Commerce için danışmanlık da dahil olmak üzere finans ve dijital varlıklarda çeşitli rolleri kapsıyor.

Trump'ın danışmanı Robert Stebbins

Bazı sektör profesyonelleri Robert Stebbins'i bir sonraki SEC Başkanı olarak düşündü. SEC'e katılmadan önce 1993'ten 2017'ye kadar firmada genel danışman olarak görev yapan Stebbins, şu anda Willkie Farr & Gallagher hukuk firmasında kurumsal yönetim uygulamalarına liderlik ediyor ve orada etkileyici bir geçmişe sahip.

SEC Başkanlığı konusunda alınacak olan karar henüz netleşmese de bu konu, kripto gündemini epey meşgul edecek gibi görünüyor...