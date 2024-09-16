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Ledger ve Exodus kripto takasını yeniden tanımlıyor

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Kripto para ekosisteminde güvenlik ve kullanım kolaylığı bir araya geliyor. Ledger'ın güvenilir donanım cüzdanları ile Exodus'un kullanıcı dostu ara yüzü, XO Swap ile buluşuyor. Bu iş birliği, kripto yatırımcılarına benzersiz bir deneyim vadediyor.

Blockchain teknolojisi ve kripto para sektörünün iki devi, piyasayı dönüştürecek bir ortaklığı duyurdu. Ledger ve Exodus, XO Swap adını verdikleri yeni bir kripto takas platformunu tanıttı. Bu yenilikçi özellik, kullanıcılara kendi cüzdanlarından çıkmadan, binlerce kripto para çifti arasında güvenli ve hızlı takas yapma imkanı sağlıyor.

Kripto Ekosisteminde Çığır Açan Ortaklık

Kripto para dünyasında güvenlik ve kullanım kolaylığı artık bir araya geliyor. Ledger'ın sağlam güvenlik altyapısı ile Exodus'un kullanıcı dostu ara yüzü, XO Swap projesinde buluşuyor. Bu iş birliği, self-custody (kullanıcı yönetimli) cüzdan kullanıcılarına, varlıklarının kontrolünü ellerinde tutarken en iyi oranlarla takas yapma fırsatı sunuyor.

XO Swap'ın kullanıcı kontrolü ve güvenliği ön planda tutması en önemli özelliklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Merkezi borsalardan farklı olarak, kullanıcılar varlıklarının kontrolünü ellerinde tutarken, çeşitli platformlar arasında en iyi oranları yakalama şansına sahip olacaklar. Bu özellik, kripto para yatırımcılarının uzun süredir beklediği bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Ledger'ın bu hamlesinin arkasında, çoklu Blockchain perspektifini benimseme ve farklı Blockchain ağlarını birbirine bağlama stratejisi yatıyor. Şirket, kripto endüstrisinin geleceğinin birbirine entegre sistemlerde olduğuna inanıyor ve hizmetlerini bu doğrultuda geliştiriyor.

XO Swap, Ledger Live uygulamasına entegre edilerek, kullanıcılara binlerce kripto para çifti arasında doğrudan takas yapma imkanı sağlayacak. Bu özellik, üçüncü taraf borsa API sağlayıcılarına bağlantılar kurarak, kullanıcıların self-custody cüzdanlarından çıkmadan işlem yapmalarına olanak sunacak.

Kripto varlıklar arasındaki takas işlemleri, Blockchain üzerinde gerçekleşen ve kullanıcıların bir tokeni başka bir tokena dönüştürmesine olanak tanıyan finansal anlaşmalardır. XO Swap, bu işlemleri çeşitli üçüncü taraf ticaret platformları üzerinden toplayacak ve varlıkları doğrudan kullanıcının Ledger cüzdanına teslim edecek.

İlk etapta masaüstü kullanıcıları için hizmete sunulacak olan XO Swap'ın, ilerleyen dönemlerde mobil versiyonunun da çıkarılması planlanıyor. Bu adım, kripto yatırımcılarına her an, her yerden işlem yapma esnekliği sağlayacak.

Bu önemli ortaklık duyurusunun yanı sıra Exodus Movement'ın finansal durumu da dikkat çekiyor. Şirket, Ağustos ayında açıkladığı son çeyrek raporunda yaklaşık 10 milyon dolarlık bir zarar açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yaklaşık 2 milyon dolarlık kâra kıyasla önemli bir düşüşe işaret ediyor.

Ledger ve Exodus'un bu iş birliği, kripto para ekosisteminde güvenlik, kullanım kolaylığı ve çeşitlilik açısından önemli bir adım olarak görülüyor. XO Swap'ın lansmanı, kullanıcıların kripto varlıklarını daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve farklı Blockchain ağları arasında sorunsuz geçiş yapmalarına olanak tanıyarak, sektörün gelişimine katkıda bulunacak.

Kripto para sektörünün hızla değişen dinamikleri göz önüne alındığında, Ledger ve Exodus'un bu hamlesinin sektörde yeni bir standart oluşturabileceği düşünülüyor. Önümüzdeki dönemde, diğer büyük oyuncuların da benzer adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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