KPSS'ye son anda yetiştiler

- KPSS'ye son anda yetiştiler Adana'da 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na bazı adaylar son anda yetişti Geç kalan bazı adayları ise trafik polisi motosikletiyle sınava yetiştirdi Adana'da 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na bazı...

- KPSS'ye son anda yetiştiler

Adana'da 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na bazı adaylar son anda yetişti

Geç kalan bazı adayları ise trafik polisi motosikletiyle sınava yetiştirdi

ADANA - Adana'da 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı'na bazı adaylar son anda yetişti.

2021- Kamu Personel Seçme Sınavı A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Saat 10.15'te Genel Yetenek-Genel Kültür sorularıyla başladı. Sınav saat 10015'te başlamasına rağmen adaylar saat 10.00'dan sonra sınava alınmadı. Bu nedenle bazı adaylar sınava son anda yetişti.

Görevliler salona alınmaya 10 dakika kala sürekli uyarıda bulundu. Bazı adaylar görevlilerin 3 dakika kaldı demesine rağmen yavaş yavaş gelmesi dikkat çekti. Bazı adayların ise sınava yetişmek için koştuğu görüldü. Bir kadın aday ise sınav salonuna trafik polisi tarafından yetiştirildi. Görevliler adayları detektörle didik didik aradıktan sonra sınav salonlarına aldı. Bir kadın adayın küpesi görevli tarafından çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe