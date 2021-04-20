Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi onu paylaştı. Buna göre Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova vaka sayıları en çok artan illerimiz oldu. Peki, vaka sayıları en azalan şehirler neresi? Vaka sayıları en çok olan ve en az olan şehirlerin isimleri nelerdir?