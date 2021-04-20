Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi!
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Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi!

Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangisi onu paylaştı. Buna göre Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova vaka sayıları en çok artan illerimiz oldu. Peki, vaka sayıları en azalan şehirler neresi? Vaka sayıları en çok olan ve en az olan şehirlerin isimleri nelerdir?

Koronavirüs vaka sayıları en çok artan ve azalan iller açıklandı. Peki, hangi il kaç vakaya sahip? Hangi iller en az vaka sayısına sahiptir? Hangi il en fazla vaka sayısına sahiptir? Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi haberimizde...

FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:

"100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak."

Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi!

VAKA SAYISI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN ŞEHİRLER HANGİLERİDİR?

Açıklamasına vaka sayısının en çok artış ve azalış gösterdiği iller sayarak devam eden Koca, şunları aktardı: "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman."

Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi!

Buna göre vaka sayıları en çok artan iller şu şekilde:

  • Düzce
  • Çanakkale
  • Zonguldak
  • Yozgat
  • Yalova
Koronavirüs vaka sayısı en çok artan ve azalan iller hangileridir? Vaka sayısı en yüksek ve en az olan şehirler listesi!

Vaka sayıları azalan iller şu şekilde:

  • Kırklareli
  • Kilis
  • Samsun
  • Osmaniye
  • Adıyaman

VEFAT SAYISI REKOR KIRDI

19 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2862'si semptomatik olmak üzere toplam 55 bin 149 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 341 ile salgının başından bu yana en yüksek veri olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 267'ye, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 323 bin 596'ya yükseldi.

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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