Koronavirüs: Bakan Koca, vaka artışını beklediklerini söyledi, Türk Toraks Derneği 'kontrol...
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BBC

Koronavirüs: Bakan Koca, vaka artışını beklediklerini söyledi, Türk Toraks Derneği 'kontrol...

Sağlık Bakanı Koca, Cumartesi günü son 45 günün en yüksek vaka artış sayısının açıklandığını ve bunun beklenen bir sonuç olduğunu söyledi.

Koronavirüs: Bakan Koca, vaka artışını beklediklerini söyledi, Türk Toraks Derneği 'kontrol...
16.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:35

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de Cumartesi günü son 45 günün en yüksek vaka artış sayısının açıklandığını belirterek, bunun beklenen bir sonuç olduğunu söyledi. Türk Toraks Derneği ise pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşıdığını ifade etti ve birinci dalganın ikinci zirvesine doğru hızla yaklaşıldığı uyarısını yaptı.

Bakan Koca, sabah saatlerinde Twitter üzerinden attığı mesajda, tedbir alınması çağrılarını yineledi.

Koca, "Dün, son 45 günün en yüksek vaka sayısını açıkladık. Bu sonucu bekliyorduk. Her birimiz, güç birliği içinde, salgınla sağlık ordumuzun birer üyesi gibi savaştığımızda aldığımız sonucu unutmayın. Tedbirlere karşı eli kolu bağlı virüs bizi yıldıramaz. Bu savaşta YİNE BERABER MİYİZ?" diye yazdı.

Türkiye'de Cumartesi günü açıklanan verilere göre, koronavirüs vaka sayısındaki artış 1256 oldu. Böylece toplam vaka sayısı 248 bin 117'ye yükseldi.

Can kaybı da 21 kişi artarak, 5 bin 955'e çıktı.

Toraks Derneği: Birinci dalganın ikinci zirvesine yaklaşıyoruz

Göğüs ve solunum hastalıkları uzmanı doktorları bünyesinde barındıran Türk Toraks Derneği de Cumartesi günü yazılı bir açıklama yaparak, salgının kontrolden çıktığına dair kaygı duyduğunu söyledi.

Açıklamada, "Türk Toraks Derneği, üyelerinden aldığı bilgiler doğrultusunda, Türkiye genelince COVID-19 tanısı alan, hastaneye yatan, yoğun bakım tedavisi gerektiren hasta sayısında ciddi bir artış olduğunu gözlemlemektedir. Derneğimiz, bu bilgilerden yola çıkarak pandeminin kontrolünün kaybedildiği kaygısı taşımakta ve birinci dalganın 2. zirvesine doğru hızla yaklaşıldığını düşünmektedir" dedi.

Dernek, normalleşme süreciyle birlikte pandemi ile mücadelenin bireysel sorumluluğa bırakıldığını ve Haziran ile Temmuz aylarında hasta sayılarının artmasına karşın hasta yatırma kriterleri değiştirildiği için Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosuna ilgili sayıların yansımadığını belirtti.

Dernek, "Bilimsel olarak PCR testinin hastaların sadece 40'ını saptayabildiği bilindiğinden, resmi rakamlara yansıyan hastalık ve ölüm sayılarının var olanın yarısından azı olduğu düşünülmektedir... Artan hasta sayısı konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmeyen vatandaşlar pandeminin ciddiyetini kavrayamamış ve bir kısmı ise bu sürecin bu denli uzamasını neden gösterip süreci inkar mekanizmaları geliştirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Dernek, Covid-19'un meslek hastalığı kabul edilmesi ve 'Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk' kanun teklifinin geri çekilmesi çağrısı yaptı.

Dernek pandeminin kontrol altına alınması için önerilerini şöyle sıraladı:

  1. "Test sayısı artırılmalıdır.
  2. Pandemi ile mücadele bireylere bırakılmamalıdır
  3. Pandemi hastane planlaması tüm paydaşları içermelidir
  4. Favipravir gibi tedavide önemi olan ilaçlara ulaşım problemleri çözülmelidir
  5. COVID-19 sağlık çalışanı için meslek hastalığı kabul edilmelidir. Hastalık ve ölüm durumlarına özgü hak artırıcı düzenlemeler yapılmalıdır
  6. Kamu pandemi yönetimi şeffaf ve gerçekçi veriler sunmalıdır. Hayatını bu mücadeleye adamış hekimlerin görüşleri alınmalıdır.
  7. 'Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk' kanun teklifi geri çekilmelidir. Hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir
  8. Bütün epidemiyolojik veriler sağlık çalışanları ve kamuoyu ile paylaşılmalıdır."




BBC
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