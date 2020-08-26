Korona toplu ulaşıma talebi azalttı, yolcu kapasitesi 380 binlerden 175 bine düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona toplu ulaşıma talebi azalttı, yolcu kapasitesi 380 binlerden 175 bine düştü

Antalya'da Korona virüs döneminden önce günlük 380 bin yolcu taşıdıklarını belirten Antalya Esnaf Ulaşım ve Pamfilya Otobüs Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, bu rakamın son 1 aydır 175-180 bine düştüğünü söyledi.

Korona toplu ulaşıma talebi azalttı, yolcu kapasitesi 380 binlerden 175 bine düştü
26.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.08.2020 11:23

Antalya'da Korona virüs döneminden önce günlük 380 bin yolcu taşıdıklarını belirten Antalya Esnaf Ulaşım ve Pamfilya Otobüs Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İnce, bu rakamın son 1 aydır 175-180 bine düştüğünü söyledi. Başkan İnce, ücretsiz otobüs kartı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların da aktif olarak toplu ulaşımı kullandığını belirtti. Rakamların Cumartesi ve Pazar günleri değiştiğini aktaran İnce, "Cumartesi günleri 130 bin, Pazar günleri ise 100 bin civarında yolcu taşıyoruz" dedi.

"Okulların açılmasıyla bir beklentimiz var"

65 yaş ve üzeri vatandaşların ve ücretsiz binen diğer yolcuların aktif olarak toplu ulaşımı kullanmaya devam ettiğin söyleyen İnce, "Bizim zaten ücretsiz binenlerde kaybımız yok, ücretliler de kaybımız var. Yaşlılarımız aynı şekilde ücretsiz binmeye devam ediyor. Otobüse paralı binenlerin çoğu evden çalışıyor. Okullar da kapalı. O yüzden bizim büyük kaybımız var. 380 bin nerede, 175 bin nerede? Herkese de, 'sokağa çıkın' diyemeyiz. Şu anda bekleyip görmek lazım. Okulların açılmasıyla bir beklentimiz var ama pandemi öncesi yolcu sayısına ulaşmamız uzun zaman alabilir" ifadelerini kullandı.

"Turistler de binmiyor"

Geçtiğimiz yıllara göre, bu yıl turistlerin de toplu ulaşımı fazla kullanmadığına dikkat çeken İnce, "Turistlerimiz otobüsleri yine kullanıyor ama geçtiğimiz dönemlerde aşırı şekilde turist taşıyorduk. Hatta turizm bölgesine giden otobüslerimiz bile çok yoğundu. Ama şimdi araçlarımız turizm bölgelerine boş gidip, boş geliyor. Onlar bile gerçekten çok boş" diye konuştu.

Bazı vatandaşların şoföre sözlü ve fiziksel olmak üzere şiddet gösterdiğine değinen Başkan İnce, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bazı vatandaşlarımız, 'toplu ulaşım şöyle, böyle' diyor ama örneğin bir kafeye gidin, sahile, restoranda kimse de maske yoktur. Toplu ulaşımda maskesiz insan görüyor musunuz? Birkaç kendini bilmez yolcu maskesini çenesine indiriyor ama hemen uyarılıyor. Zaten şoförlerimiz, maskesi olmayan yolcuyu almıyor. Bizim şoförlerimiz oldukça bilinçli. Ama yine de toplu taşıma da sanki virüs varmış gibi algı oluşturulması doğru değil. Biz ayakta duramıyoruz, pandemi döneminde çalışarak zarar eden bir esnaf topluluğuyuz. Büyük zarara uğradık. Bunların da bilinmesini istiyoruz" - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Ekonomi
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş Politika
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi 3. Sayfa
Gaziantep'te tartıştıkları öğrenilen karı koca, intihar ederek hayatlarına son verdi
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı 3. Sayfa
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti 3. Sayfa
İHA tarafından yeri tespit edilen teröristi, annesi dağa çıkıp teslim olmaya ikna etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Dünya
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Kayısı çekirdeği Malatya ekonomisine yıllık 20 milyon dolar katkı sağlıyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Beyazıt Öztürk, 2 yıl aradan sonra Beyaz Show ile ekrana geri dönüyor
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 453,5 liradan işlem görüyor
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Ablasını dövdüğü için eniştesini vuran kayın birader, gözaltına alındı
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan bir askerimiz şehit oldu
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Koronavirüs aşısının denendiği ilk kişiden haber var: Kendimi mükemmel hissediyorum
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Madde bağımlısı genç, camını kırdığı arabaya uyumak için böyle girdi
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Son Dakika: Sosyal medyada bebeğiyle yaptığı paylaşımlarla infial yaratan hesabın sahibi erkek çıktı! Gözaltına alındı
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Tecavüzle suçlanan uzman çavuş Musa Orhan tahliye edildi
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Kim Kardashian, pembe renkli iddialı bikinisiyle objektiflere takıldı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'e olan sözleri nedeniyle Fatih Altaylı'ya hukuki işlem başlattı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Son Dakika: Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sünnet düğünü, nişan ve kına geceleri yasaklandı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Fahrettin Koca Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Can Yaman Onur Saylak Cüneyt Arkın Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Çocuk Instagram Gaziantep
Şu an buradasınız: Korona toplu ulaşıma talebi azalttı, yolcu kapasitesi 380 binlerden 175 bine düştü - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 12:00:28. #1.15#
title