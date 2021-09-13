Körfezli kadın yöneticilerin Gölcük çıkarması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Körfezli kadın yöneticilerin Gölcük çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Körfezli kadın yöneticilerin Gölcük çıkarması

Körfez Ticaret Odası Kadın İcra Kurulu üyeleri, Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi, Körfez Halk Eğitim Merkezi temsilcililerinden oluşan Körfez Kadın Platformu üyeleri Gölcük'te bir dizi ziyarette bulundu.

Körfez Ticaret Odası Kadın İcra Kurulu üyeleri, Körfez Belediyesi, Körfez Kent Konseyi, Körfez Halk Eğitim Merkezi temsilcililerinden oluşan Körfez Kadın Platformu üyeleri Gölcük'te bir dizi ziyarette bulundu.

Ziyarette incelemelerde bulunan grup, aynı gün 4 ziyaret gerçekleştirdi. Körfez Kadın Platformu üyeleri yaptıkları ziyaretlerde kadın projeleri ile alakalı fikir alışverişinde bulundu. Gölcük Kent Konseyi, Gölcük Sanat Atölyesi, Gölcük Kadın Sanat Kafesi ziyaretleri yapılırken, sosyal sorumluluk projesi kapsamında oluşturulan kadınların işletmesini yaptığı sanat kafe de incelemeler yapılarak, Körfez ilçedeki projelere ışık tutması adına fikir alışverişinde bulundular. Gölcük'te bir dizi ziyaret gerçekleştiren Körfez Kadın Platformu son olarak Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiflik Kültür Merkezinin önünde kadın girişimcilerin kullanımı için hazırlanan ve platform işbirliği ile açılacak olan merkezin son incelemelerini gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Körfezli kadın yöneticilerin Gölcük çıkarması

Körfezli kadın yöneticilerin Gölcük çıkarması

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Uğur İbrahim Altay Gazeteler Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Bensu Soral Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Okan Buruk Ozan Tufan Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Zabihullah Mücahid Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Körfezli kadın yöneticilerin Gölcük çıkarması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 11:10:06. #1.11#