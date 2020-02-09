Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde eğitime kar engeli

09.02.2020 22:12 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:12

Konya'nın Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı eğitime bir gün ara verildi.

Hadim ve Yunak ilçelerinde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ilköğretim ve ortaöğretim kurumları, 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi. Derebucak ilçesinde de taşımalı sistemle öğrenci taşınan okullarda eğitim öğretime ara verildi.

Bu ilçelerde, vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA