Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sağanak bekleniyor Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sağanak etkili olacak.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dört il, yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Genel olarak sağanak şeklinde görülecek yağışlar, 1 Nisan gece saatlerine kadar aralıklarla devam edecek.

Mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, yağışlı sistemle bölge genelinde 3 ila 7 derece azalacak.

Yağışlarla yüksek kesimlerdeki kar örtüsü eriyebileceği için su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Kaynak: AA