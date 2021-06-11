Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Konya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Alpaslan Mahallesi 90054. Sokak'ta akrabalar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, M.K. ile kavgayı ayırmaya çalışan A.U. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli B.K'nin gözaltına alındığı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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