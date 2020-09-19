Konakkuran Belediyesi'ne modern itfaiye aracı Muş'un Konakkuran Belde Belediyesi, 3,5 ton su püskürtme kapasiteli modern itfaiye aracını belde halkının hizmetine sundu.

Muş'un Konakkuran Belde Belediyesi, 3,5 ton su püskürtme kapasiteli modern itfaiye aracını belde halkının hizmetine sundu.

Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, belediyenin araç filosunun belediyenin imkanları doğrultusunda modern araçlarla yenilemeye çalıştıklarını belirtti.

Halk için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Ömeroğlu, "Tamamıyla belediyemizin imkanları ile aldığımız, yeni, tam donanımlı, son teknoloji, 2020 model itfaiye aracını belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manada bize her daim desteklerini esirgemeyen tüm belde halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA