Konakkuran Belediyesi'ne modern itfaiye aracı
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Konakkuran Belediyesi'ne modern itfaiye aracı

Muş'un Konakkuran Belde Belediyesi, 3,5 ton su püskürtme kapasiteli modern itfaiye aracını belde halkının hizmetine sundu.

Konakkuran Belediyesi'ne modern itfaiye aracı
19.09.2020 14:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 14:34

Muş'un Konakkuran Belde Belediyesi, 3,5 ton su püskürtme kapasiteli modern itfaiye aracını belde halkının hizmetine sundu.

Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, belediyenin araç filosunun belediyenin imkanları doğrultusunda modern araçlarla yenilemeye çalıştıklarını belirtti.

Halk için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini aktaran Ömeroğlu, "Tamamıyla belediyemizin imkanları ile aldığımız, yeni, tam donanımlı, son teknoloji, 2020 model itfaiye aracını belediyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu manada bize her daim desteklerini esirgemeyen tüm belde halkına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Veysel Eşin
Veysel Eşin
AA Editörü
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