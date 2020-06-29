Komşu cinayetinin görgü tanığı dinlendi: "Sinsice yaklaştı"
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Komşu cinayetinin görgü tanığı dinlendi: "Sinsice yaklaştı"

Antalya'da saçını boyayıp, yürüyüş yapmaya başlayan karısından şüphelenip komşusunu 5 el ateş ederek öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı.

Komşu cinayetinin görgü tanığı dinlendi:
29.06.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:42

Antalya'da saçını boyayıp, yürüyüş yapmaya başlayan karısından şüphelenip komşusunu 5 el ateş ederek öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen olayın görgü tanığı, "Sanık sessizce yaklaştı ve elindeki tabancayı Bayram Kır'ın ensesine doğru dayadı. İlk önce tetiği çekti ama silah tutukluk yaptı. Ardından Bayram Kır'la kaçtık. Sanık da Bayram'ın peşinden koştu. Sonra bir kaç el silah sesi duydum" diye konuştu.

Olay, 7 Ekim 2019'da Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 3546. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Celil D., Bayram Kır'ı sokak başında arkadaşları ile sohbet ederken gördü. Yakındaki evine giden Celil D., tabancasını alarak Bayram Kır'ın yanına geldi. Celil D., ilk tetiğe bastığında tabanca tutukluk yaptı. Arkadaşlarının, 'Bayram kaç bu adam seni öldürecek' diye bağırmasının ardından Celil D., Bayram Kır'a 5 el ateş etti. Celil D., olay yerinden kaçarken Kır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Celil D., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Celil D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

"Eşim saçını boyuyor, makyaj yapıyordu"

Sanık daha önceki duruşmada, şu savunmayı yapmıştı:

"Eşim sürekli yürüyüş yapmaya ve önceki hal ve tavırlarında değişiklik göstermeye başladı. Saçını boyuyor, makyaj yapıyor, daha önce yapmadığı tarzda yaşamaya çalışıyordu. Yine sosyal medyadan istemediğim videolar, fotoğraflar paylaşıyordu"

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Celil D. SEGBİS'le katılırken, taraf avukatları, maktulün annesi ve kız kardeş, de salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak S.Y. dinlendi. Olay gününü anlatan S.Y., "Olayın olduğu gün ben ve Bayram Kır evin önünde çay içiyorduk. Sanık sessizce yaklaştı ve elindeki tabancayı Bayram Kır'ın ensesine doğru dayadı. İlk önce tetiği çekti ama silah tutukluluk yaptı. Sonra Bayram Kır'la kaçtık. Sanık da Bayram'ın peşinden koştu. Sonra bir kaç el silah sesi duydum" şeklinde konuştu.

Tanığın ifadesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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