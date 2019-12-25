Kolombiya 6.2, Kanada 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı
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Kolombiya 6.2, Kanada 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Port Hardy kasabasının 182 kilometre batısında 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

25.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:09
Kolombiya 6.2, Kanada 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı

'nın British Columbia eyaletindeki Port Hardy kasabasının 182 kilometre batısında 6.3 büyüklüğünde meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 10 kilometre altına meydana geldiği duyuruldu.


Yaklaşık 4 bin 100 kişinin yaşadığı Port Hardy kasabasında can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, Alaska'daki Ulusal Tsunami merkezi ise herhangi bir tsunami beklemediklerini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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