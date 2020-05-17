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Köln'de 4 gol var, kazanan yok

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 26'ncı hafta müsabakasında FC Köln, kendi sahasında Mainz 05'i konuk etti.

Köln'de 4 gol var, kazanan yok
17.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.05.2020 18:37
Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak devam eden Almanya Bundesliga'nın 26'ncı hafta müsabakasında FC Köln, kendi sahasında Mainz 05'i konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibi ile 2-2 berabere kaldı.

RheinEnergie Stadyumu'nda oynanan müsabaka öncesinde, tüm maçlarda olduğu gibi koronavirüs önlemleri alındı. Oyuncular stada maskelerle gelirken, soyunma odasında da maskelerini çıkartmadılar. Maç için getirilen toplar sürekli olarak dezenfekte edilirken, yedek kulübesinde bulunan oyuncular arasındaki sosyal mesafeye dikkat edildi ve yedek kulübesindeki herkes maskelerini taktı.

Tüm bu önlemler altında oynanan müsabakada gol perdesini henüz 6'ncı dakikada penaltıdan Uth kaydetti. Bu golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.Müsabakanın ikinci yarısına da golle başlayan Köln, 53'üncü dakikada Kainz'ın attığı golle durumu 2-0'a getirdi. 61'inci dakikada Awoniyi ile farkı bire indiren Mainz 05, 72'nci dakikada Malong'un golüyle durumu eşitledi ve maçın skorunu tayin etti: 2-2.

Bu sonuçla Köln puanını 33'e yükseltti ve 10'uncu sırada kaldı. Deplasman ekibi Mainz 05 ise 27 puanla 15'inci sıradaki yerini koruyarak küme düşme hattının bir sıra üstünde yer aldı.


Kaynak: DHA

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