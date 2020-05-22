KOCAELİ Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı (2)KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDIKocaeli'nin Darıca ilçesinde, evin alev alev yanması, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve itfaiye merdiveni ile terasa çıkan kişilerin kurtarılma anları görüntülendi.

Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye kurtardı (2)

KURTARILMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evin alev alev yanması, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve itfaiye merdiveni ile terasa çıkan kişilerin kurtarılma anları görüntülendi. İtfaiye ekipleri 3'üncü kattan yükselen alevleri söndürmeye çalışırken, büyük korku yaşayan aile terasa çıktı. Bu sırada başka bir itfaiye ekibi, itfaiye merdiveniyle terasa yanaşarak 5 kişiyi aşağı indirdi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA