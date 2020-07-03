Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
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Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kocaeli merkezli FETÖ operasyonunda 4 tutuklama
03.07.2020 00:23 | Son Güncelleme: 03.07.2020 01:45

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik ürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenilen şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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